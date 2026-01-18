Cartaginés se impone y saca un valioso triunfo de su visita a Puntarenas

Cartaginés arrancó fuerte en el Torneo de Clausura 2026 al sumar dos victorias consecutivas, la segunda este sábado en su visita al Puntarenas FC.

Los brumosos derrotaron 0-2 a los porteños en un disputado juego gracias a una mejor contundencia en ataque.

El primer tanto fue obra del mexicano Diego González con un remate desde la izquierda para el 0-1 al minuto 19.

Los porteños tuvieron mucho dominio sobre el área de los visitantes, pero con poca claridad.

Johan Venegas se dio el lujo de desperdiciar un penal sobre la hora tras una falta sobre él mismo en el área, pero el portero Adonis Pineda se encargó de detenerlo de gran forma para mantener en vida a los porteños.

Pero en la misma jugada de tiro de esquina tras el penal, una desatención en defensa dejó solo para que el joven Emanuel Brenes marcara el 0-2 definitivo al 90+2’.

Los brumosos suben así a lo alto de la tabla y arrancan bien el certamen con dos victorias en sus primeros dos juegos.







