Club Sport Cartaginés
Cartaginés sacude el mercado con este fichaje
Los brumosos encendieron el periodo de transferencias.
El Cartaginés encendió el mercado de fichajes este miércoles con el anuncio de la contratación del atacante Joaquín Alonso Hernández.
Los brumosos reforzaron su delantera con Alonso y también con el panameño Manuel Morán.
Ambos jugadores llegan con mucha expectativa, luego de un semestre en el que jugaron bien y dieron de qué hablar.
En especial el caso de Alonso, quien disputó las semifinales del campeonato nacional con el Municipal Liberia.
En cuanto a Mora, el ariete llega de Pérez Zeledón.
Eso sí, también han habido salidos en los blanquiazules como Suhander Zúñiga, Johan Venegas y el hondureño Marcelo Pereira.