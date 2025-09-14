Cartaginés saborea el liderato con triunfo ante San Carlos

Cartaginés dio un golpe en la mesa y triunfó 0-2 en su visita a San Carlos, un partido vital en sus aspiraciones por el liderato.

Los brumosos llegaron al Carlos Ugalde tras vencer a Herediano a mitad de semana y con tres partidos consecutivos sin recibir gol.

Esto los ponía como favoritos, pero los norteños, ahora bajo el mando de Wálter Centeno, muestran una cara más competitiva en el campeonato. Fiel al estilo del Paté, San Carlos abusó del manejo de la pelota en defensa, algo que aprovechó el Cartaginés para abrir el marcador apenas a los cinco minutos, por intermedio de Suhander Zúñiga.

El lateral sacó provecho de una entrega de balón de Lezcano para rematar cruzado desde fuera del área.

Los brumosos también tuvieron que lidiar con más lesiones en el camino. Si ya arrastraban varias bajas, ahora sufrieron las salidas por golpes de Randall Cordero, Diego González y Yael López.

Aun así, contaron con la opción de ampliar la ventaja, pero Johan Venegas desperdició un insólito mano a mano frente al portero Lezcano.

Esto le dio vida a los Toros del Norte, que controlaron más el juego, aunque solo dispusieron de una ocasión clara: un disparo al palo de Jonathan McDonald al 77’.

El Cartaginés sentenció el duelo al 89’, cuando Marcelo Pereira aprovechó un cobro de tiro libre para enviar el balón al fondo de las redes con un certero cabezazo.

Al final, los blanquiazules sumaron su segunda victoria consecutiva y su cuarto partido sin recibir gol. Además, se colocan en el primer lugar momentáneo con 14 puntos, a la espera de lo que haga Pérez Zeledón en su duelo ante Puntarenas FC.