Cartaginés remonta y castiga a un Guadalupe FC mejorado, pero aún frágil

Cartaginés tuvo que sudar de más en el arranque del Torneo de Clausura 2026 para remontar y vencer a Guadalupe FC 2-1 en el Fello Meza.

Los brumosos se encontraron una mejor versión del equipo guadalupano, pero que arrastra sus mismos yerros que lo dejaron sumergido en el sótano de la tabla acumulada junto a San Carlos.

Fue un partido de debuts para ambos técnicos. En el caso visitante, con un Mauricio Wright al que se le ve trabajo ya en su equipo; en los brumosos con el guatemalteco Amarini Villatoro, con apenas una semana de trabajo y ausente por falta de su permiso de trabajo.

Esto hizo un partido muy parejo, bastante disputado y con muy pocas emociones hasta el desenlace de la primera mitad.

Fue justo en el tiempo añadido de la primera mitad cuando Carlos Barahona cometió una grave falta fuerte por la espalda sobre Elían Morales y que terminó dejando al Cartaginés con uno menos por roja directa.

Todavía en el tiempo añadido, el lateral blanquiazul Suhander Zúñiga incurrió en un autogol que lo festejó por todo lo alto el equipo guadalupano para el 0-1 al 45+10’.

Pese al hombre de más, Guadalupe apostó por la cautela y más bien los locales fueron más en el partido.

La igualada la consiguieron gracias a un enorme golazo de Diego González de tiro libre para el 1-1 al 52’ y el gol de la remontada lo consiguió Johan Venegas al 76’ tras definir de forma clara una gran jugada colectiva con Christopher Núñez.

Los brumosos comienzan así su aventura en el Clausura 2026 con buenas sensaciones y Guadalupe, pese a su clara mejoría, deberá apostar por más para comenzar a salir de esa incómoda posición que es el último lugar general.



