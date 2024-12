Cartaginés regresa a los 90 minutos por la vida

Los 90 minutos por la vida volverán a tener la participación de los cuatro equipos tradicionales, con el regreso de Cartaginés, que no participó en la última edición.

Esta es la principal novedad de esta edición, que se realizará una vez más en el Estadio Nacional, en La Sabana.



Esta actividad se ha convertido en un clásico, para el inicio del año futbolístico en el país, con 25 años de ser un motor de ayuda para los niños del país.



En la conferencia de prensa estuvieron representantes de los equipos. Allen Guevara de los brumosos, Rónald Matartita de Alajuelense, John Jairo Ruiz de Herediano y Yoserth Hernández del Saprissa.



Ginnette Argüello, presidenta de la organización, destacó que el evento da la posibilidad de darle "esperanza" a los niños con cáncer y a sus familias.



Ese día las puertas abren a la 1 p. m, con Saprissa-Cartaginés jugando el primer cotejo. Seguidamente Alajuelense y Herediano se verán las caras.



A segunda hora los blanquiazules chocan con los forenses y cierra el clásico.

"Muy agradecido con todos. Hace aproximadamente 9 meses terminé químico y hace más de un año empezó todo. Agradecido con mi familia, los doctores y con todos. Me encontraron un cáncer y me sentí asustado, pero gracias a Dios desapareció", explicó Adrián, un niño que logró vencer al cáncer.

Jason, un menor que se encuentra recibiendo tratamiento médico y recibe ayuda de ALCCI, dio su testimonio.



"Le agradezco a todos. Me quebré dos vértebras y dos discos jugando y por eso me di cuenta que tengo leucemia. Agradecer a mi mamá y a Dios que no me abandonan y esto lo vamos a vencer".



Por su parte, Matarrita destacó la valentía de los niños y sus familias.

"Estar sentado a la par de ellos me llena de orgullo y me embarga un sentimiento difícil de explicar. Sabemos que es por los niños e invitar a la afición", añadió Ruiz.

Para Hernández, "ver lo de ellos lo llena de mucha fuerza para vencer lo que sea".



Finalmente, Guevara se mostró complacido por el regreso del equipo y aseguró sentirse "orgulloso por poner un granito de arena.



Por medio de Kolbi se podra donar a los números 9001, 9002, y 9095, además del Sinpe 86209090.