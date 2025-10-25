Cartaginés quiere poner la lápida al Herediano

Cartaginés tendrá este sábado la misión de no solo ganar para seguir metido en puestos de clasificación del Torneo de Apertura 2025, sino que también sentenciar prácticamente el destino del Herediano.

Los brumosos visitan el estadio Carlos Alvarado en el cuarto lugar con 20 puntos y un juego menos, por lo que un triunfo los catapultaría al menos a un segundo lugar momentáneo.

Pero además de la victoria, sentenciarían prácticamente la eliminación rojiamarilla, pues, le restarían solo cuatro partidos por delante, es decir, 12 puntos más y actualmente se ubican en el sétimo puesto con 13 puntos.

Es decir, una derrota o un mismo empate del Herediano quedaría obligado a ganar todos los cuatro partidos restantes para clasificar y esperar algún traspié en el camino del Cartaginés, Saprissa o Liberia.

De ahí que el partido de este sábado (8 p. m.) marque mucho del camino rojiamarillo para el desenlace del torneo.

Eso sí, una victoria los reviviría y los mantendría aún a flote en la lucha por la clasificación.

Por si fuera poco, a los brumosos los acompaña un buen dato y es que, según Unafut, su técnico Andrés Carevic cuenta con marca perfecta en sus duelos ante Jafet Soto.

De seis juegos entre ambos, seis victorias para el estratega argentino.

Los partidos restantes de la fecha 14 se disputarán de la siguiente manera:

Sábado 25 de octubre

Sporting FC vs. Liberia

Estadio: Ernesto Rohrmoser Lahmann

Hora: 6 p. m.





Herediano vs. Cartaginés

Estadio: Carlos Alvarado Villalobos

Hora: 8 p. m.





Domingo 26 de octubre

Saprissa vs. Puntarenas

Estadio: Ricardo Saprissa Aymá

Hora: 11 a. m.





Alajuelense vs. Pérez Zeledón

Estadio: Alejandro Morera Soto

Hora: 5 p. m.







