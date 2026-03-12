Cartaginés prohibirá el ingreso de La Ultra al Fello Meza

El Cartaginés comunicó oficialmente que para el partido frente al Saprissa no estará permitido el acceso de la barra organizada visitante, una decisión que responde a disposiciones relacionadas con la seguridad en eventos deportivos.

A través de un comunicado oficial, la institución brumosa explicó que la medida se adopta acatando las disposiciones establecidas en la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos (Ley 9145), normativa que regula el comportamiento y las medidas de seguridad en espectáculos deportivos en Costa Rica.

“El Club Sport Cartaginés informa al público en general que en el juego ante el Deportivo Saprissa de la Liga Promerica no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante, esto acatando las disposiciones y apegándonos a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos”, indicó la entidad en el documento.

Además, el club dejó claro que se reserva el derecho de admisión y que, en caso de identificar grupos organizados relacionados con la barra visitante, podrá impedir el ingreso al estadio.

La institución también advirtió que no se realizará ningún tipo de devolución del dinero de las entradas en caso de que alguna persona sea rechazada en los accesos por pertenecer o estar vinculada a estos grupos.

Los brumosos enfrentarán al Saprissa este domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza.



