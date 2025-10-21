Cartaginés pierde a una figura ante Motagua, aunque tendrá un refuerzo clave

Cartaginés enfrentará a Motagua este martes por el repechaje hacia la Copa de Campeones de la Concacaf, pero lo hará con una ausencia de peso.

Se trata del delantero Johan Venegas, quien no podrá estar ante los hondureños debido a acumulación de tarjetas amarillas.

El técnico Andrés Carevic es consciente de que la baja del experimentado goleador podría mermar el ataque brumoso, pero reconoce que ya ha trabajado en variantes para este juego.

“Creo que durante todo el torneo nos hemos acostumbrado un poco a las ausencias. Como lo he dicho antes, hay jugadores que lo pueden hacer bien. Hemos tenido muchas bajas y algunos han tenido que jugar en diferentes posiciones. Sé que van a hacer su mejor trabajo y esfuerzo para aportarle al equipo”, mencionó el estratega en la conferencia de prensa previa al duelo.

Aunque los brumosos recibieron una enorme noticia y es el retorno de Christopher Núñez, quien tras casi tres meses de lesión regresará a las canchas justo a tiempo para afrontar uno de los partidos clave del equipo.

“He tenido una buena presentación y me siento al 100% y con respecto a la Selección, creo que para todo futbolista es un sueño representar al país, lastimosamente tuve la lesión, pero Dios sabe por qué hace las cosas y ahora volver de la mejor manera y si se me da (jugar), darle con todo”, explicó el volante creativo.

Otro de los jugadores que está cerca de volver es Douglas López, quien ya comenzó con su trabajo de recuperación.

Los brumosos recibirán al Motagua este martes a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza y la vuelta será la próxima semana en Honduras.