Cartaginés pide en la mesa los puntos del encuentro contra Grecia

El día de ayer el partido no se pudo disputar. Primero se dio un atraso de 30 minutos por lluvias y rayería. Luego se dio a conocer que la iluminación del Rafael Bolaños, estadio sede del encuentro por la inhabilitación del Allen Riggioni, no está a la altura de lo que se necesita para Primera División.

"Es increíble que este estadio esté avalado y otros no", comentó Paulo César Wanchope, técnico de los blanquiazules, en la transmisión de FUTV .

"No es una situación reglamentaria, si fuera así, esta cancha no la avalan. La cancha de Limón no podrían avalarla tampoco y la avalaron para jugar. Sí, es una situación política para que en unos lados se den unas cosas y en otros, otras", destacó el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, cuyo equipo también sufre por la imposibilidad de usar el Fello Meza.