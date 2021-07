Cartaginés no podrá utilizar a sus fichajes hasta que FIFA avale pago de una deuda

El Club Sport Cartaginés iniciará el Torneo de Apertura 2021 con un obstáculo más, al menos por la primera jornada ya que no podrá hacer uso de sus cuatro nuevas incorporaciones.

Según dio a conocer el sitio elmundo.cr, los brumosos recibieron una sanción por parte de la Comisión de Estatuto del Jugador y la Comisión Disciplinaria de la FIFA y los jugadores no están inscritos en el programa FIFA Conect que habilita la participación de los futbolistas en el torneo nacional.

Esos cuatro jugadores no pudieron quedar habilitados ya que el Cartaginés tiene una deuda con el Sportivo Belgrano de Argentina por lo que FIFA le prohibió todos los movimientos del club.

La deuda es de aproximadamente 10 millones de colones por una demanda que ganó el argentino David Muller ante FIFA, exjugador del equipo en el 2019 y quien solamente jugó 46 minutos.

Según confirmó el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas a Teletica.com, el pago se realizó hace más de 15 días, sin embargo, la cuenta suministrada por el equipo argentino y la misma FIFA está registrada en los Estados Unidos, pero la transacción no se realizó debido que la cuenta está bloqueada.

“Ya nosotros hicimos el pago, pero la cuenta donde se hizo el pago está bloqueada en Estados Unidos y nunca se hizo efectivo el pago, cuando nosotros habíamos dado por sentado esto.

“Obviamente a pesar de que no nos han devuelto el dinero de esa primera transacción nos movimos y volvimos a pagar a otra cuenta que nos mandó el equipo en Uruguay, pensando en ganar tiempo, pero de momento no nos han respondido nada al respecto, así que esperamos cuanto antes nos den el aval por parte de FIFA”, explicó el jerarca brumoso.

Vargas indicó que este segundo pago lo realizaron días atrás, pero “todo tiene un tiempo de deposito y confirmación”.

Evidentemente el club no alineará a ninguno de sus cuatro nuevos futbolistas, aunque asegura que solo Víctor Murillo sería tomado en cuanta para esta primera fecha.

El club hace esfuerzos para que todos los futbolistas ya estén habilitados para el fin de semana o bien en jornada 3.

“No hay forma de hacer algún reclamo, la FIFA no te da esa oportunidad. Solo les demostramos todo lo que hicimos y con documentos de que realizamos el trámite y de que no es que no quisimos pagar, incluso la Federación nos apoyó para buscar una respuesta pronto, pero no había ninguna comunicación”, añadió el presidente.

De momento los brumosos solo esperan que el trámite se ha efectivo desde la cuenta en Uruguay hasta Argentina y luego sea notificado a FIFA, para que el ente vuelva a habilitar el servicio de FIFA Conect.

Desde Unafut también confirmaron la situación, aunque admiten que el problema es en el sistema de FIFA y no con ellos, de ahí que los jugadores si fueron inscritos en el torneo.

“Ante Unafut los futbolistas fueron inscritos porque no recibieron ninguna notificación, pero para que un jugador pueda participar en el campeonato debe estar inscrito ante Unafut y ante el sistema FIFA Conect.

“A la hora de los partidos, los comisarios deben revisar a los futbolistas según las listas de Unafut y FIFA Conect y si se llegará a alinear a alguno que no aparezca ahí, podrían incurrir en una alineación indebida”, explicó el encargado de prensa de la Unafut, José Pablo Molina.

Los fichajes del Cartaginés para esta temporada son Kevin Briceño, Víctor Murillo, José Gabriel Vargas y Arturo Campos.

Brumosos aclaran deuda con la CCSS.

Por su parte, consultado al respecto sobre la deuda que dio a conocer el servicio de Cobros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que arrastra el club brumoso, el presidente Leonardo Vargas asegura que no habrá ningún problema para que el equipo pueda competir.

La Caja aseguró que los brumosos están morosos con esa entidad por un monto de ₡18.216.911.

Según Vargas, las cuotas con la Caja están al día y el rubro pendiente se debe a una demanda de una empleada del club en el 2004.

“El pago de la Caja de este mes de julio ya lo hicimos y esto es por otros problemas del pasado y que siempre llegan en estos días. Tengo una reunión mañana (jueves) en la CCSS para aclarar la demanda que es una situación de una señora que trabajó desde el 2004, imagínese que ni nosotros estábamos a cargo”, mencionó el jerarca.

Además, aseguró que el arreglo de pago con la Caja va por buen camino con 31 cuotas de 36 ya pagadas.

Vargas añadió que esta deuda “es algo nuevo, hay que hacer estas averiguaciones” pero que es “casi por totalidad de este problema” con la exempleada del club.

De momento con esta serie de obstáculos Cartaginés comenzará su camino en el Torneo de Apertura 2021 este mismo miércoles a las 2 p. m. cuando visite al Municipal Grecia.