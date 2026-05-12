Cartaginés no pierde tiempo: ya van tres salidas tras eliminación

En el Cartaginés no pierden tiempo y tras la eliminación del torneo este martes anunció más salidas.

Se trata del defensor hondureño Marcelo Pereira y del lateral Suhander Zúñiga.

Con esto se habilita también una plaza de extranjero en el equipo para el próximo semestre.



Este lunes se informó sobre la no continuidad de Johan Venegas en la institución.

Estas son las primeras salidas del equipo tras la eliminación del Torneo de Clausura 2026, luego de perder las semifinales ante Herediano.