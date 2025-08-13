Cartaginés necesita derrotar a Motagua y dejar atrás los malos resultados ante hondureños

Este jueves, a las 8 p. m., el Cartaginés jugará contra el Motagua de Honduras, en el José de la Paz Herrera Uclés. Los brumosos necesitan ganar para mantener vivas sus esperanzas en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Si bien el Motagua no pasa su mejor momento, ya que los catrachos llegan con técnico nuevo —Javier López, tras un inicio sin victorias en la liga local—, siguen siendo un rival de cuidado, pues son líderes, junto a Saprissa, en la Concacaf.

Los brumosos llegan después de jugar su mejor partido del inicio de semestre. El domingo, en el Fello Meza, golearon a los moradios.

Eso sí, la historia de los blanquiazules contra equipos hondureños no es favorable. Contra el mismo Ciclón Azul disputaron una serie por la Copa de Campeones en 1974 y en ambos juegos cayeron los ticos.

En términos generales, los equipos de Honduras han sido un enigma para el Cartaginés.

Según datos de Concacaf, de nueve partidos, solo una vez ganaron los brumosos, mientras que en ocho ocasiones fueron derrotados.

Con una derrota a cuestas ante Saprissa en el torneo centroamericano, el Cartaginés debe romper con la historia y sumar puntos en territorio ajeno.