Cartaginés medirá su buen momento ante Andrés Carevic: Su viejo mentor que buscó otro rumbo

Cartaginés está teniendo un arranque bastante provechoso en el Clausura 2026 y este jueves ante Sporting FC buscarán una victoria más para mantenerse en el primer lugar de la tabla.

Pero al frente habrá muchos rostros conocidos, sobre todo uno, justo al otro lado del banquillo.

Hace un poco más de un mes Andrés Carevic y el Cartaginés enfrentaban con ilusión su retorno a semifinales jugando muy buen fútbol.

Sin embargo, la vida y el fútbol cambian en un abrir y cerrar de ojos, y hoy Carevic volverá al Fello Meza, pero esta vez como rival.

El argentino puso las primeras piedras a un proyecto, que hoy el guatemalteco Amarini Villatoro supo aprovechar con ideas claras y nuevas adiciones para que los brumosos tengan un arranque de ensueño.

Carevic no regresará solo a la Vieja Metrópoli, pues con él estarán Marco Ureña y Jesús Batiz.

Ureña fue figura en el certamen anterior, pero al igual que Carevic fueron tentados por el proyecto de Sporting FC. Batiz por su parte, fue descartado por el nuevo cuerpo técnico y encontró cabida con los albinegros.

Mientras Cartaginés busca defender la cima, para Sporting FC la obligación es sumar para salir del sótano, no solo del campeonato, sino también de la tabla acumulada.

Sporting FC no sabe lo que es ganar desde octubre y en el Clausura 2026 apenas rescataron un punto, pero tras un 0-0 ante Pérez Zeledón, con lo que siguen sin marcar.

Con este reencuentro y dos realidades distintas, Cartaginés recibirá al Sporting FC este miércoles a las 6 p. m. en el Fello Meza.



