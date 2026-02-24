Cartaginés llega a Vancouver y puede sacar provecho del gol de visita

Este miércoles, Cartaginés disputa el juego de vuelta en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf en la casa del Vancouver Whitecaps. Luego de haber empatado sin goles en el Fello Meza la semana anterior, el gol de visita juega a favor de los brumosos.

El equipo de Amarini Villatoro tiene la serie abierta y la posibilidad de clasificar a los octavos de final, ante una oncena con poco recorrido este semestre.

Al contar el gol de visita como criterio de desempate, los blanquiazules hicieron lo propio en Cartago al dejar el marco en cero, lo que hace que cualquier combinación de empate con goles sea favorable a sus aspiraciones.

<span id="selectionBoundary_1771946739110_47460375133174515" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Para los canadienses, fue la tercera vez consecutiva que no pueden ganarle a un equipo tico.

“Vancouver Whitecaps sumó su primer empate contra un equipo de Costa Rica en toda la historia de la Concacaf Copa de Campeones y sumó tres juegos consecutivos sin ganar (P-2 E-1)”, indicaron desde la Concacaf.

Cabe resaltar que esta es la primera vez que Cartaginés, que ganó la Copa de Campeones en 1994, visita a Vancouver.

La divisa que logre clasificar enfrentará al Seattle Sounders FC en octavos de final.