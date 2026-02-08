Cartaginés llega a la cima del Clausura tras apretado triunfo ante Pérez Zeledón

Cartaginés consiguió un ajustado triunfo ante Pérez Zeledón por 1-0 suficiente para escalar hasta la cima del Torneo de Clausura 2026 y asumir el coliderato junto al Herediano.

Más allá del resultado, el partido fue bastante disputado en el Fello Meza y con un equipo brumoso que insistió por la victoria, pero al frente se encontró a un buen cuadro generaleño.

Incluso, los Guerreros del Sur pudieron adelantarse en el marcador con un penal sancionado tras una mano revisada en el VAR.

Pero el portero Kevin Briceño hizo grande la tarde al adivinar el remate de Manuel Morán para detener el penal al 33’.

El partido lo resolvió un remate cruzado desde fuera del área del bien volante Luis Flores, quien marcó así su primer tanto del certamen al 56’.

Cartaginés suma así 13 puntos en lo alto de la clasificación, los mismos que el Herediano, que empató 1-1 ante Alajuelense este sábado, pero los rojiamarillos tienen mejor gol diferencia.



