Cartaginés jugará por primera vez contra un equipo de la MLS en la Copa de Campeones de Concacaf
Los brumosos reciben en casa este miércoles al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller
Cartaginés no es un equipo novel en lo más alto del fútbol de clubes de la Concacaf. Ya saben lo que es ganar la Copa de Campeones y suman ocho presentaciones en el torneo.
Pero es hasta este 2026 que se medirán contra un club de la MLS. Se trata del Vancouver Whitecaps y el juego de ida se desarrollará en el Fello Meza este miércoles a las 9 p. m.
Los campeones de Concacaf del año 1994 clasificaron al torneo al ganar el repechaje de la Copa Centroamericana contra el Antigua y en la competencia tienen marca histórica de nueve ganados, cuatro empates y 11 derrotas.
Al frente tendrán un equipo que trae en sus filas a uno de los mayores anotadores de la historia del fútbol alemán. Se trata de Thomas Müller, quien en el Bayern Múnich lo ganó todo y que sabe lo que es estar en lo más alto con su selección.
Cartaginés, campeón en 1994, vuelve a la Copa de Campeones 🇨🇷👏 pic.twitter.com/6AeTZ3TADv— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) January 23, 2026
Hace un año los de Vancouver fueron subcampeones y en seis visitas a la Copa de Campeones tienen un registro de 10 victorias, siete empates y 10 derrotas.
“El conjunto canadiense ha tenido éxito en series a dos partidos frente a clubes centroamericanos en la Copa de Campeones. En 2023, el Whitecaps FC eliminó al Real España en los octavos de final con un marcador global de 7-3. En la primera ronda del torneo del 2025 el equipo dirigido por Jesper Sørensen dejó en el camino al club costarricense Deportivo Saprissa con un global de 3-2”, detalló la organización.
La vuelta se disputará el 25 de febrero a las 8:30 p. m., hora tica, en Canadá.
El ganador de la serie entre Cartaginés y el Vancouver se medirá al Seattle Sounders en los octavos de final.