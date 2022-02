Cartaginés intentará romper racha negativa ante el Herediano

El Club Sport Cartaginés recibirá este domingo a las 11 a. m. en su casa a su archirrival,el Club Sport Herediano, en un juego donde ambos conjuntos están obligados a ganar.



El inicio del torneo no ha sido bueno para ambas escuadras, el cuadro brumoso viene de dos derrotas seguidas ante Alajuelense y Grecia.



Mientras que el campeón nacional posee seis juegos sin ganar, los rojiamarillos tienen cinco empates y una derrota en el torneo.



En el club de la vieja metrópoli admiten que los juegos ante el Herediano se les han complicado en los últimos anos, de ahí la racha de cinco juegos sin ganarle a los florenses.

“Nos ha costado muchísimo, cuando hemos enfrentado al Herediano hemos tenido nuestras complicaciones y dificultades, sobre todo cuando no hemos anotado en esos partidos”, expresó Geiner Segura, entrenador blanquiazul.

​Para Segura, la racha de partidos sin obtener la victoria en el torneo debe acabar este domingo, por lo cual buscaran el triunfo.

“Necesitamos ganar, venimos de dos derrotas consecutivas, eso nos hace buscar desde el primer minutos el resultado, somos consientes de esas dos derrotas no las queríamos, por eso ahora buscaremos ganar”, agregó.



Además, el estratega del Cartaginés sabe que un punto a su favor será el ambiente y el empuje de sus aficionados en el Fello Meza.



“Necesitamos el apoyo de la afición, sabemos que va a ser un ambiente bastante bueno para nosotros. Los seguidores tienen que meterse, ya que son un factor muy importante para el equipo y son claves para poder sacar ese resultado”, destacó.



Un punto negativo será la baja del goleador y figura Marcel Hernández, quien no podrá estar en le partido debido a la expulsión en el ultimo juego ante los griegos.



“Con respecto a lo de Marcel, sabemos la importancia de lo que es para nosotros y para Cartaginés, lamentablemente no va a estar, buscaremos suplirlo de la mejor manera, estamos viendo algunos cambios que podemos hacer en el sistema”, añadió.



Brumosos y florenses se verán las caras en el José Rafael “Fello” Meza este domingo a las 11 a. m. dicho juego usted podrá disfrutarlo por los 91.5 FM de Teletica Radio y las diferentes plataformas de Televisora de Costa Rica.