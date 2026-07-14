Cartaginés ilusiona aún más a su afición con estos dos fichajes

El Club Sport Cartaginés continúa reforzándose hasta los dientes para pelear por el campeonato.

﻿Los brumosos registran ocho llegadas al equipo, las últimas dos provienen del Municipal Liberia: ﻿Joaquín Huertas y Mauricio Villalobos.

El equipo dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro también suma las llegadas de los mexicanos Luis Alejandro Olivas, José de Jesús González y Joaquín Alonso Hernández, así como el panameño Manuel Morán y los ticos Andrey Mora y Gian Mauro Morera.

El club tuvo las salidas de Johan Venegas, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga, Ricardo Márquez y Marcelo Hernández.