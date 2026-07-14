Club Sport Cartaginés
Cartaginés ilusiona aún más a su afición con estos dos fichajes
El club brumoso registra ocho llegadas para el próximo torneo.
El Club Sport Cartaginés continúa reforzándose hasta los dientes para pelear por el campeonato.
Los brumosos registran ocho llegadas al equipo, las últimas dos provienen del Municipal Liberia: Joaquín Huertas y Mauricio Villalobos.
El equipo dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro también suma las llegadas de los mexicanos Luis Alejandro Olivas, José de Jesús González y Joaquín Alonso Hernández, así como el panameño Manuel Morán y los ticos Andrey Mora y Gian Mauro Morera.
El club tuvo las salidas de Johan Venegas, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga, Ricardo Márquez y Marcelo Hernández.