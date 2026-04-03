Cartaginés gana y se adueña del liderato

En una noche de Jueves Santo con buen respaldo en las gradas, Sporting FC y Cartaginés abrieron la jornada 14 del campeonato nacional en el estadio “Puente de Piedra”, en Grecia, Alajuela.

A pesar de la fecha atípica, la afición respondió para presenciar un duelo que terminó cargado de emociones, remontada y polémica arbitral.



El encuentro arrancó con intensidad, y apenas al minuto 9 el VAR entró en acción. Una jugada dentro del área brumosa terminó en revisión luego de que un defensor de Cartaginés impactara a un rival al intentar despejar el balón. Tras observar la acción, el árbitro sancionó penal a favor de Sporting. El hondureño Alex López no falló desde los once pasos y puso el 1-0 para los albinegros.



Sporting mantuvo la presión y estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 32, cuando un remate de cabeza en el área pequeña obligó al guardameta Kevin Briceño a lucirse con una intervención clave para sostener a su equipo en el partido.



Sin embargo, cuando parecía que los locales se irían al descanso con ventaja, apareció la reacción brumosa. En tiempo de reposición (45+2), José Mora (#31) igualó el marcador con un certero cabezazo tras un centro desde la izquierda, devolviendo la esperanza a los de la Vieja Metrópoli en un primer tiempo complicado.



El complemento mostró una cara totalmente distinta del Cartaginés. Apenas iniciado el segundo tiempo, Cristopher Núñez, portando el dorsal 10, marcó el segundo tanto y concretó la remontada. El dominio visitante se consolidó al minuto 63, cuando nuevamente Núñez apareció, esta vez de cabeza tras un tiro libre, aprovechando además una mala salida del arquero Leonel Moreira para firmar su doblete y el 3-1.



El cierre del partido no estuvo exento de controversia. Al minuto 83, el VAR volvió a intervenir tras un gol de Sporting, pero la anotación fue invalidada luego de la revisión, manteniéndose la ventaja brumosa.



Ya en el tiempo agregado (90+8), Josimar Méndez sacó un potente derechazo desde fuera del área para descontar, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.



Con este resultado, Cartaginés se impone 3-2 y asume de manera provisional el liderato del torneo, a la espera de lo que hagan Saprissa y Herediano en sus respectivos compromisos de la jornada, que aún podrían cambiar la cima de la tabla.

