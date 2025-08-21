Cartaginés frotó la lámpara de los goles para tomar un baño de ilusión

Sin piedad, casi como un entrenamiento abierto al público.

Cartaginés frotó la lámpara de los goles que le faltaron en anteriores juegos y aplastó 8-1 al inocente Verdes FC de Belice gracias a tripletes de Johan Venegas y Marco Ureña.

En la previa hablaron de respeto por el rival, pero lo cierto es que ante lo débil del rival, desde el arranque salieron a asegurar el partido y prueba de ello fue el primer tanto de Johan Venegas en apenas tres minutos.

Ese gol reventó la piñata y fue sucedido por una verdadera masacre.

Diego Mesén se encargó de marcar un doblete prácticamente calcado para casi que sellar la victoria tras los tantos en solo cinco minutos (11’ y 16’).

Aun así, el débil equipo beliceño encontró algo de luz tras una pésima salida y despeje de Kevin Briceño, que dejó la bola ahí para que Joel Burgos descontará en 27 minutos.

El gol le cayó pesado al Cartaginés que les contestó de inmediato con dos goles de su dupla. Primero fue Venegas, con su segundo de la noche al 28’ y el primero para Marco Ureña al 29’.

Con el 5-1 el partido se relajó más, aunque los brumosos necesitaban marcar al menos dos más para llegar bien tranquilos al último duelo y así fue.

Ureña marcó dos goles rápidos al 41' y otro justo antes del pitazo del descanso, mientras que Venegas concretó el octavo desde el punto de penal al 63’ con el que cerró su triplete de la noche y el 8-1 definitivo.

Aparte de la goleada histórica, el resultado les permite revivir en la Copa Centroamericana, pues sumado a la derrota del Saprissa de este miércoles, ahora los brumosos deberán derrotar al verdugo de los morados, el Independiente de Panamá, en la última fecha en el Fello Meza para firmar su nombre en la siguiente etapa del certamen centroamericano.