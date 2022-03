Cartaginés fracasa en intento de ganarle en la mesa puntos a San Carlos

El Comité de Competición rechazó este jueves la solicitud de Cartaginés en la que deseaba obtener los tres puntos ante San Carlos en la mesa.

Los brumosos, siguiendo los pasos de Alajuelense, presentaron un reclamo ante Competición, pues Víctor Abelenda, asistente técnico de los norteños, estaba en el banquillo pese a estar sancionado en Liga Menor.

El duelo entre blanquiazules y norteños había finalizado 1-1 en el Fello Meza.

"Cartaginés solicitaba los puntos de dicho encuentro, al considerar una alineación indebida. Así las cosas, se reitera por parte de este Comité de Competición, rechazar en todos sus extremos, el presente Recurso de Revocatoria", citó la Unafut en un comunicado de prensa.

Lea también Asociación Deportiva San Carlos San Carlos reconoce error al no revisar correo que notificaba sanción a Víctor Abelenda El gerente deportivo, Gustavo Pérez, relató cómo sucedieron los hechos que dieron al traste con pérdida de puntos ante Alajuelense.

Competición argumentó su decisión debido a que tanto el partido entre Cartaginés y San Carlos de Primera División, como la sesión del Órgano Disciplinario de Liga Menor correspondieron a la misma fecha.

"La sanción interpuesta al Víctor Abelenda fue comunicada hasta el día 2 de marzo de 2022, por lo cual, no puede considerarse como afectado el Club Sport Cartaginés, ya que no tenía certeza de los acuerdos del Órgano Disciplinario y la misma no tenía eficacia al momento del juego", añade el boletín de prensa.

De esta forma, se mantiene el punto para los cartagineses y los Toros del Norte.