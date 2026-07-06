Cartaginés enfrentará a Monterrey y Tigres en México

El Club Sport Cartaginés viajará a México para continuar con sus trabajos de pretemporada al frente del técnico guatemalteco Amarini Villatoro.

Los brumosos irán a suelo azteca del 7 al 11 de julio para intensificar su preparación a un semestre en el que competirá en el torneo nacional y también en Copa Centroamericana.

En México, los blanquiazules enfrentarán al Club Tigres y al Club de Fútbol Monterrey, ambos equipos de la Liga MX. Además, habrá un tercer fogueo ante Santiago Futbol Club, equipo de la Liga Premier Mexicana, según informó el departamento de prensa.



El duelo ante Rayados será el 8 de julio en el Centro de Entrenamiento el Barrial, un día después se enfrentarán a los felinos en el Estadio Universitario, mientras que el tercer y último juego de la gira será contra Santiago FC el sábado 11 de julio.

