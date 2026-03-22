Cartaginés desentonó y dejó ir su liderato en el sur

Cartaginés hizo de todo para botar su liderato.

Lo que consiguió con mucha dificultad la semana pasada con una contundente victoria ante Saprissa, lo dejó ir de forma fácil en su visita a Pérez Zeledón.

Hay situaciones que hacían ver la debacle brumosa para este partido.

Los generaleños anunciaron un cambio de técnico. Dejaron ir a César Alpízar a inicios de semana y su lugar lo tomó Robert Arias, quien fungía como gerente deportivo lo que sirvió de combustible para derrotar 3-1 al Cartaginés.

El cambio de actitud en los jugadores fue evidente, desde los primeros minutos los Guerreros del Sur encimaron a los brumosos y Kevin Briceño salvó el primer tanto.

Aún así, Cartaginés abrió el marcador por intermedio de Fernán Faerrón al 44’ en un contrarremate tras cobro de tiro libre para el 0-1.

Pero el complemento terminó de consumiendo el desastre. Pérez Zeledón tuvo carácter y remontó de gran forma.

Primero fue Máximo Pereira quien empató apenas en 49 minutos para el 1-1 que presagiaba lo peor.

Tras de cuernos palos, pues Cartaginés perdió a Marcelo Pereira por expulsión.

Luego fue Alejandro Porras quien puso el 2-1 al minuto 67 quien no anotaba desde hace un año.

Cerró la pinza el panameño Manuel Morán para el 3-1 definitivo ya en el tiempo añadido para el 3-1 definitivo.

Los brumosos pasan de ser líderes hasta podrían caer al tercer lugar si Saprissa vence a San Carlos.

Pérez Zeledón por su parte vuelve a ganar tras 11 partidos sin hacerlo y justo en la mejor hora, para amargar el camino blanquiazul.



