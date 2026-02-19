Cartaginés defiende el Fello Meza y viajará a Vancouver con la serie abierta

El Club Sport Cartaginés y el Vancouver Whitecaps empataron 0-0. Los brumosos defendieron el Fello Meza y el resultado les permite viajar a la vuelta con la serie abierta y soñando con avanzar de ronda en la Copa de Campeones de Concacaf.

El partido fue tenso, pero bien manejado por los ticos.

La primera parte finalizó 0-0, aunque el dominio de los canadienses fue claro.

La visita encontraba espacios al ataque y asfixiaba a los brumosos en defensa, pero le faltaba ese toque fino en el último tercio para vencer a Kevin Briceño.

En la segunda parte, los entrenadores movieron los banquillos en búsqueda de la llave para abrir el candado del rival.

Del lado blanquiazul, Amarini Villatoro buscó explotar espacios en los primeros minutos, pero conforme se acercaba el 90’, apostó por ponerle el candado al juego, ya que el 0-0 era buen negocio.

Por el lado de Vancouver entró al terreno de juego Thomas Müller, la estrella del equipo, pero poco pesó el teutón en el marcador final.

Al final, el empate no es un mal negocio para Cartaginés, ya que la serie llega viva al próximo cotejo y con la ventaja de que mantuvieron el arco en cero; un gol de visitante podría jugar a su favor en Canadá.

El juego de vuelta se celebrará el 25 de febrero en el BC Place, en Vancouver.