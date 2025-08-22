Cartaginés confirma una muy mala noticia con Cristopher Núñez

Cartaginés informó que tres de sus jugadores atraviesan distintos problemas físicos, situación que preocupa de cara al partido vital ante el Independiente de Panamá la próxima semana por Copa Centroamericana.

La principal novedad es el estado de Cristopher Núñez González, quien presenta una lesión meniscal en su rodilla izquierda.

Según el reporte médico, tras una serie de estudios y exámenes especializados, se logró descartar una complicación mayor.

“Núñez será sometido a una artroscopia y de inmediato iniciará las terapias y los trabajos correspondientes. El tiempo fuera de las canchas lo determinará el proceso de recuperación”, anunció el club.

En paralelo, el club también confirmó que Bernal Alfaro sufre una tenosinovitis del flexor del primer metatarsiano en su pantorrilla derecha. El mediocampista ya inició tratamiento para recuperarse de la dolencia.

​Asimismo, Suhander Zúñiga presenta una sinovitis postraumática en el tobillo derecho.

Al igual que Alfaro, se encuentra bajo observación médica y en etapa de recuperación para volver a los entrenamientos lo antes posible.

Desde el cuerpo técnico y médico del Cartaginés se mantienen optimistas en que Alfaro y Zúñiga puedan reincorporarse en un corto plazo, mientras que Núñez deberá llevar un proceso más cuidadoso tras la cirugía.

Cartaginés no tendrá participación este fin de semana y enfocarse así en el juego ante el CAI en el Fello Meza, donde un triunfo los meterá en la siguiente ronda de Concacaf.