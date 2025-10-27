Cartaginés confirma la baja de Johan Venegas

Se confirman las malas noticias para el Cartaginés previo al duelo de vuelta ante Motagua por el repechaje hacia la Copa de Campeones de Concacaf.

Los brumosos no podrán contar con Johan Venegas, quien recibió un fuerte golpe en su clavícula ante Herediano el sábado anterior y no pudo viajar con el equipo.

“Nuestro jugador, Johan Venegas Ulloa, sufrió una luxación de clavícula en el juego ante el Club Sport Herediano”, confirmó el club en un comunicado.

Al jugador se le realizaron exámenes en el Hospital Metropolitano y se determinó que el jugador requería de una intervención quirúrgica.

“El delantero fue operado con éxito este domingo y la evolución marcará su regreso a las canchas”, añadieron.

Venegas se perderá así el juego de vuelta ante Motagua (1-0) y ya se había perdido la ida en el Fello Meza por acumulación de amarillas.

Además, podría llegar a causar baja en el cierre del campeonato nacional, donde el Cartaginés está en puestos de clasificación.