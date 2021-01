Cartaginés confirma inminente salida de Marcel Hernández

Mediante una carta firmada por el presidente, Leonardo Vargas, y respaldada por la junta directiva del club, el Cartaginés confirmó que es inminente la salida de su goleador estrella Marcel Hernández.

Cabe resaltar, que el cubano es el jugador más pretendido del mercado costarricense y tras meses y meses de rumores, esta es la primera ocasión que el Cartaginés acepta oficialmente que el futbolista se marchará a otro club.

En la carta, Vargas explica que hicieron todos los esfuerzos posibles por mantener a Hernández en sus filas, pero no fueron suficientes.

“Desde la administración deportiva hicimos todos los esfuerzos económicos y personales para que el jugador cumpliera el contrato que le liga al Club, personalmente yo como presidente le pedí a Marcel Hernández que me indicara que otras pretensiones nos pedía para que siguiera con nosotros, me las presentó y yo le entregué personalmente un adendum al contrato donde se las aceptaba, días después no lo quiso firmar; eso me hizo pensar que entonces el tema económico no era el principal problema”, explicó.

Vargas explicó que en el último mes tuvieron al menos ocho reuniones con el delantero donde confirmaba que seguiría con el club y que esperaría que una vez devuelto su pasaporte aceptaría una de las opciones fuera del país, sin embargo, esto habría cambiado y generado la molestia del presidente.

“Hoy tengo certeza de su salida del club y no me queda más que agregar lo siguiente: cuando una persona no quiere estar en un lugar por la razón que sea es casi imposible revertir esa situación. Nosotros a Marcel Hernández le cumplimos todo lo que le ofrecimos; con respecto de esta situación no tenemos más que decir y será la única pronunciación al respecto”, añadió el jerarca brumoso.

Finalmente, concluyó la carta asegurando que “como aficionado y por la amistad generada en su paso por el club la salida del jugador me ha dolido y me tiene molesto, pero como presidente de la institución estoy seguro de que era necesario, no hay nada ni nadie sobre los intereses del Cartaginés”.

De momento se desconoce el futuro inmediato del futbolista.