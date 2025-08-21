Cartaginés confirma fuerte baja previo a su decisivo juego en Concacaf

El Cartaginés enfrenta un panorama complicado en la antesala de su duelo por la Copa Centroamericana ante Verdes FC de Belice.

El club confirmó que el defensor mexicano Everardo Rubio sufrió una fractura nasal durante el entrenamiento previo al compromiso, lo que lo dejará fuera de acción de manera indefinida.

El cuerpo médico del club informó que el tiempo de recuperación de Rubio dependerá de la evolución de la lesión en los próximos días, por lo que aún no hay una fecha exacta para su regreso a las canchas.

Por otro lado, el volante Cristopher Núñez continúa bajo valoración médica tras lesionarse ante Guadalupe FC por el torneo nacional.

A Núñez se le siguen practicando pruebas para determinar el alcance de la lesión, lo que definirá si podrá estar disponible para los próximos compromisos internacionales y de liga.

Tanto Núñez, como Carlos Barahona, estarán ausentes de este juego por acumulación de tarjetas amarillas.



