Cartaginés celebrará sus 120 años con una carrera para todos

El Club Sport Cartaginés celebrará este 2026 sus 120 años de historia y este año lo celebrará con una carrera de atletismo para toda la familia.

Se trata de la segunda edición de la “Cartaginés Run” que se llevará a cabo el próximo 12 de julio por los alrededores de la provincia.

Las distancias que estarán habilitadas son las de 5 kilómetros, 10K y kids run y una caminata para toda la familia.

La inscripción tendrá un costo de ₡21.900 IVA incluido más cargos por servicio y será mejor que corra por su espacio, pues hay cupos limitados.

Usted podrá inscribirse a esta carrera en el sitio: https://evolutionathletecr.com/listing/cartagines-run/.



