Cartaginés buscará la remontada ante el Olimpia

Cartaginés vivirá este jueves uno de sus retos más grandes en su historia.

Los brumosos cayeron 1-2 ante Olimpia en el primer duelo en el Fello Meza, lo que los dejó al borde del abismo.

Sin embargo, los dirigidos por Andrés Carevic no pierden la fe y este martes por la noche arribaron a Tegucigalpa, mismo estadio donde Alajuelense ayer asestó un golpe, que por lo menos inspira.

Los blanquiazules tendrán como objetivo reescribir la historia al intentar remontar la serie, ya que ningún equipo ha logrado avanzar en la competencia después de perder el partido de ida en casa en cualquier ronda de la fase eliminatoria.

Por si fuera poco, han disputado 10 series a partidos de ida y vuelta en toda su historia en torneos internacionales de clubes, clasificando únicamente en cuatro ocasiones y fue eliminado seis veces.

La regla del gol de visitante será utilizada como primer criterio de desempate en caso de empate en el marcador global.

Solo una victoria 2-1 para Cartaginés llevaría el partido a tiempos extra y, de ser necesario, a la tanda de penales para definir al clasificado.

Este partido será a partir de las 8:15 p. m. y se podrá ver por la cadena ESPN y Disney+.

De quedar eliminado, el Cartaginés disputará un repechaje ante Motagua para clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.



