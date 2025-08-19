Cartaginés busca mantener la marca perfecta de equipos ticos ante el Verdes

Cuando Cartaginés salga a la cancha del Fello Meza este miércoles, para medirse al Verdes de Belice a las 8 p. m., los locales solo tienen una opción si quieren seguir con vida en la Copa Centroamericana: ganar.

Los blanquiazules son cuartos en el grupo C con 1 punto y si quieren alcanzar al Motagua (7 unidades), al Saprissa (6) o al Independiente (3), solo la victoria les sirve, además de ayuda en los otros marcadores.

A su favor, además de jugar en casa, está la historia. Verdes nunca le ha ganado a un equipo de Costa Rica, han caído cinco veces y empataron una vez, contra Puntarenas en el 2006.

Los de Carevic arrancaron el certamen con el pie izquierdo cayendo ante Saprissa y luego, la semana pasada, no pasaron del empate en un aburrido partido ante el Motagua.

Además de los beliceños, los brumosos deben enfrentarse al Independiente en la última fecha, también como locales.

El panorama no es el mejor para el Cartaginés, pero cualquier esperanza pende de una victoria este miércoles.