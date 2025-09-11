Cartaginés baja al Herediano del tercer lugar con contundente victoria

Cartaginés consiguió un triunfo vital en el clásico provincial al derrotar 2-0 a un Herediano irregular.



El compromiso, disputado en el Estadio Fello Meza, estuvo marcado por dos autogoles que inclinaron la balanza a favor de los brumosos.

El primer tanto llegó apenas al minuto 11, cuando el joven defensor rojiamarillo Keymar McLean envió el balón a su propia portería en una desafortunada jugada tras la presión del argentino Horacio Quiroga.

El segundo golpe para los visitantes se produjo al 47’, justo al inicio de la complementaria, cuando Darryl Araya también terminó introduciendo el esférico en su arco en una ajustada acción con José Mora, que comenzó con una enorme carrera de Marco Ureña.

Con estos errores, Herediano perdió la oportunidad de sumar puntos clave y cayó al cuarto lugar de la clasificación, mientras que Cartaginés aprovechó para escalar al tercer puesto, con un partido menos.

El conjunto brumoso, bajo la dirección técnica de Andrés Carevic, mostró solidez, control de juego y efectividad en momentos determinantes.



Por su parte, los rojiamarillos de Hernán Medford siguen con un andar irregular en el Torneo de Apertura 2025.

Salvo algunas figuras, el Team se ve confundido en varios tramos del juego y superado en intensidad y propuesta futbolística.