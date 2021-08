Cartaginés arrastra su suplicio de irregularidad al Apertura

Cartaginés vive encima de una montaña rusa de resultados en el Apertura 2021.

Un día está por lo alto con algún sonado triunfo, al otro, en lo más bajo con una estrepitosa goleada en contra o bien un traspié en casa.

Las brumas de la incertidumbre parecen estar muy firmes en el equipo Cartaginés, pues cada juego es una caja de pandora de la que se puede esperar cualquier cosa.

Los brumosos iniciaron el torneo con una vapuleada de 0-4 ante el Municipal Grecia, luego empató en casa 1-1 ante Guanacasteca y tuvo una de sus victorias más sonadas a la siguiente fecha al derrotar a Alajuelense 2-3 en el Morera Soto.

Pudo mantener su ritmo al propinar una goleada de 5-1 a San Carlos, pero luego comenzó el sube y baja brumoso ya que al siguiente juego cayó 4-1 ante Sporting FC, derrotó al Saprissa 1-0 a último minuto y este martes volvió a caer en el Fello Meza 0-1 ante Guadalupe.

De ahí que el técnico Geiner Segura acepte las críticas a su irregularidad en el campeonato tras caer ante Guadalupe.

“El resultado es malo, pero yo analizo mucho cuando gano y cuando pierdo y me parece que mucho de lo que pasó en este partido es que no fuimos efectivos. En general el torneo está así, todos andamos muy cerca, pero no evadimos responsabilidades, porque Cartaginés debía sumar de tres hoy jugando en casa”, mencionó Segura.

El estratega asegura que la búsqueda de regularidad es algo en lo que trabajan desde que arribó al banquillo blanquiazul.

“Queremos encontrar ese Cartaginés sólido, que salga siempre a buscar el juego, que lleve el peso de los partidos y sea contundente, pero el fútbol tiene estas particularidades, por ejemplo, en el partido ante Saprissa, ellos llevaron el peso y nosotros lo ganamos en una acción a balón parado, pese a contar con pocas ocasiones, pero frente a Guadalupe fue lo contrario y nos terminaron ganando, porque no tuvimos la capacidad de definir”, explicó en conferencia de prensa.

En lo que va del año, Cartaginés solo ha conseguido hilvanar dos victorias consecutivas en dos ocasiones, la primera fue en enero cuando triunfó ante el Santos de Guápiles y Guadalupe en las primeras dos fechas del Clausura 2021, certamen en el que no consiguió entrar a las semifinales lo que fue considerado como un fracaso.

La otra ocasión en que lo hizo en este 2021, fue precisamente hace dos semanas cuando derrotó a Alajuelense y goleó a San Carlos ya por el Apertura 2021.

Para este sábado, Cartaginés visitará al Club Sport Herediano en uno de los clásicos provinciales y con quien tuvieron un caliente duelo de pretemporada.

“Sabemos que si se gana un juego se está arriba y si se pierde se cae a la mitad. Se nos viene un duelo complejo, sabemos lo que es Herediano y ahora nos toca hacer un buen análisis y prepararnos para ganar. Lo que necesitamos ahora es que el grupo reaccione lo más rápido posible”, mencionó.

Este partido será a partir de las 5 p. m. en transmisión de FUTV y Teletica Radio 91.5 FM.