Cartaginés anuncia una nueva incorporación para el campeonato

El Club Sport Cartaginés presentó un nuevo fichaje de cara a la presente temporada.

Se trata del lateral, Yael López, quien se incorpora a las filas brumosas pensando en reforzarse para el Torneo de Apertura 2025 y lo que resta de la Copa Centroamericana.

López viene proveniente del equipo colombiano Boyacá Chico, con quien tenían contrato hasta diciembre, pero logró desvincularse para volver a Costa Rica.

El lateral ya jugó con Carmelita, Saprissa, Herediano, Alajuelense, Guanacasteca, Boyacá Chico y ahora con los brumosos, convirtiéndose así en uno de los pocos futbolistas que ha militado con los cuatro equipos tradicionales del país.