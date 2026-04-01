Cartaginés anuncia la salida de Enzo Fernández
El extremo argentino llegó a inicios de año procedente del Sport Huancayo
Este miércoles el Club Sport Cartaginés anunció la salida del equipo de uno de sus refuerzos para el Clausura 2026. Se trata del extremo argentino Enzo Fernández.
El futbolista llegó a la institución blanquiazul en los primeros días de enero.
“Informamos que por mutuo acuerdo, el jugador Enzo Fernández no continúa ligado a nuestra institución”, destacaron los brumosos.
El futbolista solo jugó cuatro partidos con la divisa cartaginesa, dos como titular, y sumó 135 minutos. No registró goles ni asistencias y vio una tarjeta amarilla.
El oriundo de San Juan, Argentina, comenzó su carrera en el equipo Desamparados y cuenta con trayectoria en Almagro, Villa Dálmine, Boxing Club, Ciudad Bolívar y Gimnasia y Tiro en Argentina; además de su paso por Mushuc Runa SC de Ecuador y el Sport Huancayo de Perú.