Cartaginés ante Herediano: Así es el balance de sus duelos en semifinales

Todo está listo para que el Cartaginés y el Herediano tengan su primer cara a cara en las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

Los rojiamarillos llegan como líderes del certamen y rival a vencer en la serie, pero el gran torneo brumoso los pondrá a prueba este sábado a las 8 p. m. en un Fello Meza que lucirá lleno.

Cartaginés, bajo el gran trabajo del técnico Amarini Villatoro, espera sacar un gran resultado en casa para llegar con buenas chances la próxima semana al estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Ambos clubes tradicionales tienen mucha historia en este tipo de enfrentamientos, con seis semifinales disputadas.

Y los resultados son parejos: tres ganadas para el Cartaginés y tres para el Herediano.

Los datos completos son los siguientes:





Semifinales Cartaginés vs Herediano

-6 Series de Semifinales

3 Ganadas por Cartaginés

1992-1993

1995-1996

Clausura 2022





3 Ganadas por Herediano

Invierno 2011

Invierno 2013

Invierno 2014





12 Partidos

3 Victorias Cartaginés

3 Empates

6 Triunfos Herediano

9 Goles Cartaginés

15 Goles Herediano

**Datos de Daniel Calderón estadígrafo de Teletica Deportes**



