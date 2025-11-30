Cartaginés-Alajuelense: un partido en el que nadie se puede confiar

Desde ambas aceras el mensaje es el mismo: el partido entre Cartaginés y Alajuelense no da campo para confiarse.

Los manudos llegan líderes y el miércoles disputan el juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú.

Los blanquiazules ya tienen su boleto a semifinales.

“Nos quedan dos partidos importantes. El más importante es el domingo. Queremos seguir subiendo en la tabla y debemos jugar con toda la seriedad”, exigió el técnico de los de Cartago, Andrés Carevic.

“Mire, es un tema que lo hablamos ayer y ahí lo tenemos presente, pero en este momento lo que tenemos inmediato es lo de Cartago, entonces estamos más claros con lo de Cartago”, señaló Óscar Ramírez sobre la posibilidad de rotar su alineación.

Está claro que en los banquillos se tiene claro lo que se quiere y cómo enfrentar el juego, entre dos rivales que podrían verse las caras en una eventual final de fase.