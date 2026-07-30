Cartaginés abre expediente ante Municipal de Guatemala en el inicio de la Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés debuta este jueves en la edición 2026 de la Copa Centroamericana. Su rival es Municipal, que lo recibe a partir de las 9 p. m. en la capital de Guatemala.

Esta será la primera vez que ambos equipos, dos de los más reconocidos en sus respectivos países, se vean las caras en esta competencia.

Mientras tanto, Municipal disputará su tercera Copa Centroamericana de manera consecutiva, tras clasificar como subcampeón del Torneo Apertura 2025.

Los brumosos también han disputado tres ediciones y, en 2023 y 2025, se quedaron en los cuartos de final.

Por su parte, Cartaginés "permanece invicto frente a clubes guatemaltecos en la Copa Centroamericana de Concacaf, con un registro de dos victorias y un empate en tres enfrentamientos", detalló la organización.

En el caso de Los Rojos, se han medido a equipos costarricenses en tres ocasiones, con un balance de una victoria, un empate y una derrota.

Cartaginés y Municipal comparten el Grupo D con Motagua, que derrotó a Verdes de Belice.