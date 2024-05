Carlos Barahona tras accidente: "Es un tema muy personal, no es que andaba de fiesta"

El futbolista de Cartaginés, Carlos Barahona, conversó con los medios de comunicación sobre el accidente de tránsito que tuvo la madrugada de este sábado.

Barahona fue tajante: "Es un tema muy personal, no es que andaba de fiesta".

El lateral izquierdo brumoso afirmó, en la transmisión de Teletica Deportes Radio, que "se dicen demasiadas cosas que nada que ver, que futbolistas andaban conmigo, son cosas que la gente se las inventa".

"Venía manejando y me salí de la vía, y no pude agarrar el carro bien. Se puede decir que andaba de fiesta o haciendo otra cosa que nada que ver. No voy a contar por qué andaba manejando a esas horas porque es algo personal", aseguró el jugador.