Carlos Barahona sobre su futuro: "La opción de Saprissa ahí está"

Esta es mi casa, siempre me he sentido bien, busco una oportunidad primero afuera del país, si no otro club aquí, quiero salir adelante, sacar todo al frente, deseo salir ahorita a préstamo o una compra. Estoy un poco disconforme porque me han salido oportunidades y no me han dejado irme y creo que mi ciclo aquí término, hablé con ellos (los dueños de Cartaginés) de eso, no tengo problemas con nadie, pero el tema es que busco crecer.