Carevic y Vladimir cara a cara: estos son los titulares de la semifinal

Andrés Carevic y Vladimir Quesada ya hicieron su primer movimiento y seleccionaron a los jugadores titulares para el encuentro entre Cartaginés y Saprissa.

Cartaginés

Saprissa

Los brumosos son locales en el Fello Meza, donde le propinaron una paliza a los tibaseños la última vez que llegaron a la Vieja Metrópoli.

Además, cabe anotar que, de las últimas dos semifinales disputadas entre ambos iniciando en el Estadio Fello Meza, los tibaseños se llevaron la victoria en el primer juego: Clausura 2020 y Apertura 2023.