Carevic: “Vamos con buena actitud y entrega”

El Cartaginés tiene una sola opción para clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana: ganar. Los brumosos saben que esta noche, ante el Independiente de Panamá, solo el triunfo les favorece.

Con cuatro puntos, a dos de Saprissa y del CAI, y a tres del Motagua, pero con la menor marca de goles a favor, los blanquiazules tienen claro el panorama.

“Siempre respetaremos al rival. No será fácil, pero haremos nuestro mayor esfuerzo junto con los jugadores, que son los protagonistas, para hacer un gran partido, ganar y darnos una alegría a nosotros, a la afición y a todo el staff que está alrededor del club”, explicó el técnico Andrés Carevic.

El timonel también destacó que tuvieron una semana larga antes de jugar este miércoles en casa, a partir de las 8 p. m.

“Creo que nos vino bien, pero eso no significa que mañana no vaya a ser un partido sumamente disputado. Esperemos desarrollar un buen juego y tener esa mentalidad para ganar, siempre respetando a los rivales”, añadió.

El argentino también fue claro sobre la importancia de jugar en casa con la afición brumosa apoyando a la oncena.

“Siempre es importante el apoyo de nuestra afición, es un plus. Nosotros vamos a dar el todo por el todo, como lo venimos haciendo. Lo relevante es estar atentos, concentrados y hacer un gran partido, que sea una linda noche y obtener los tres puntos necesarios para pasar a la siguiente fase. Vamos con buena actitud y entrega, buscando un buen funcionamiento para ganar”, concluyó.