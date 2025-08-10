Carevic tras golear a Saprissa: "Hay que tener los pies sobre la tierra"
El estratega destacó el funcionamiento de su equipo, pero aseguró que el certamen apenas inicia.
El técnico de Cartaginés, Andrés Carevic, se mostró satisfecho con el funcionamiento de su equipo en la goleada 3-0 ante Saprissa en el estadio Fello Meza.
Eso sí, el timonel también hizo un llamado a la mesura, pues esto "recién inicia".
"Estoy contento por nuestros jugadores, es un rival muy difícil, lo tomo como presente, partido a partido, disfrutar este momento con nuestro staff, equipo, afición. Hay que tener los pies sobre la tierra, esto recién arranca", comentó Carevic.
Además, Carevic fue claro en que a partir de ahora su mayor tarea es sostener este rendimiento.
"Lo más importante es mantener el nivel, no tener altibajos, por eso le doy mucha importancia al día a día", agregó Carevic.
El siguiente reto blanquiazul será este jueves a las 8 p. m. en su visita al Motagua de Honduras, por Copa Centroamericana.