Carevic tras golear a Saprissa: "Hay que tener los pies sobre la tierra"

El técnico de Cartaginés, Andrés Carevic, se mostró satisfecho con el funcionamiento de su equipo en la goleada 3-0 ante Saprissa en el estadio Fello Meza.

Eso sí, el timonel también hizo un llamado a la mesura, pues esto "recién inicia".

"Estoy contento por nuestros jugadores, es un rival muy difícil, lo tomo como presente, partido a partido, disfrutar este momento con nuestro staff, equipo, afición. Hay que tener los pies sobre la tierra, esto recién arranca", comentó Carevic.



Además, Carevic fue claro en que a partir de ahora su mayor tarea es sostener este rendimiento.

"Lo más importante es mantener el nivel, no tener altibajos, por eso le doy mucha importancia al día a día", agregó Carevic.

El siguiente reto blanquiazul será este jueves a las 8 p. m. en su visita al Motagua de Honduras, por Copa Centroamericana.