Carevic sobre enfrentar a Saprissa: “Saben jugar estas instancias”

El técnico de Cartaginés, Andrés Carevic, analizó la semifinal ante Saprissa que comienza este jueves 8 p. m. en el Fello Meza.

La Unafut realizó un día de medios en el Parque de Diversiones y Andrés Carevic, estratega brumoso, y Johan Venegas, asistieron en representación del conjunto brumoso.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Carevic:

Serie ante Saprissa: Hemos sido competitivos en los partidos que hemos jugado, pero bueno… ellos tienen un equipo de jerarquía y que saben jugar estas instancias. Hay que preparar esta serie, sabemos lo duro que va a hacer.

Fello Meza: Sabemos que nos toca arrancar en casa, el jueves. El primer partido de la serie siempre es importante. Va a ser duro, es un gran rival Saprissa, ha hecho las cosas bien en el torneo. Esto es otro torneo y son a dos partidos la serie.

Buen nivel: Es importante haber recuperado a varios jugadores que venían de lesiones largas. Ya han participado y jugado, eso es fundamental que hayan mejorado el nivel.

Defensa y ataque: Todos con la mayor responsabilidad para defender nuestro arco. Hay que buscar equilibrio de la parte ofensiva y defensiva, siempre buscando de atrás para adelante. Nos faltó un poco de contundencia, el equipo ha generado muchas opciones. En esta serie hay que defender como lo venimos haciendo y también ser contundente.

Experiencia: A medida que se trabaja, se evoluciona. Siempre trato de buscar detalles, siempre el crecimiento, no estancarnos. Experiencia y recorrido te va dando situaciones. Es un juego de nunca terminar. Trato siempre de prepararme y buscar lo que puedo mejorar, hacer bien, es mi día a día.

