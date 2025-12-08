Carevic sobre enfrentar a Saprissa: “Saben jugar estas instancias”
El estratega brumoso brindó sus impresiones sobre la serie contra los morados.
El técnico de Cartaginés, Andrés Carevic, analizó la semifinal ante Saprissa que comienza este jueves 8 p. m. en el Fello Meza.
La Unafut realizó un día de medios en el Parque de Diversiones y Andrés Carevic, estratega brumoso, y Johan Venegas, asistieron en representación del conjunto brumoso.
Estas fueron las declaraciones más destacadas de Carevic:
Serie ante Saprissa: Hemos sido competitivos en los partidos que hemos jugado, pero bueno… ellos tienen un equipo de jerarquía y que saben jugar estas instancias. Hay que preparar esta serie, sabemos lo duro que va a hacer.
Fello Meza: Sabemos que nos toca arrancar en casa, el jueves. El primer partido de la serie siempre es importante. Va a ser duro, es un gran rival Saprissa, ha hecho las cosas bien en el torneo. Esto es otro torneo y son a dos partidos la serie.
Buen nivel: Es importante haber recuperado a varios jugadores que venían de lesiones largas. Ya han participado y jugado, eso es fundamental que hayan mejorado el nivel.
Defensa y ataque: Todos con la mayor responsabilidad para defender nuestro arco. Hay que buscar equilibrio de la parte ofensiva y defensiva, siempre buscando de atrás para adelante. Nos faltó un poco de contundencia, el equipo ha generado muchas opciones. En esta serie hay que defender como lo venimos haciendo y también ser contundente.
Experiencia: A medida que se trabaja, se evoluciona. Siempre trato de buscar detalles, siempre el crecimiento, no estancarnos. Experiencia y recorrido te va dando situaciones. Es un juego de nunca terminar. Trato siempre de prepararme y buscar lo que puedo mejorar, hacer bien, es mi día a día.