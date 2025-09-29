Carevic resalta el esfuerzo de sus jugadores en medio de una seguidilla complicada de juegos

Tras la derrota ante el Saprissa en Tibás, el técnico de Cartaginés, Andrés Carevic, fue claro en resaltar el esfuerzo de sus jugadores, pese a la seguidilla de partidos y las lesiones que aquejan al plantel.

Sensaciones tras el partido

Primero quiero agradecer a los jugadores, están haciendo un esfuerzo muy importante por la cantidad de partidos. Lamentablemente la fortuna nos está afectando con el tema de las lesiones. En el primer tiempo Saprissa fue un poco mejor, pero en el segundo nosotros jugamos muy bien y emparejamos el partido. Es una lástima que quedamos con diez hombres nuevamente por una lesión de tobillo. Ahora haremos las resonancias y esperemos que no sea tan grave.

Resalto el gran esfuerzo del equipo. Por momentos hemos jugado muy bien y venir aquí a plantarnos de esa manera también es mérito de los jugadores. Lo único lamentable es el resultado, pero en líneas generales fue un partido muy competitivo contra un gran rival en su casa, tomando en cuenta además la seguidilla de partidos.

Cambios en el segundo tiempo

A veces, por la carga de partidos, jugadores como Venegas, Pereira o Rubio llegan con mucha exigencia. Tengo que administrar cómo podemos ser competitivos, regular cargas y darles minutos hasta donde puedan. Luego debo poner a otro jugador porque, con todas las bajas, no hemos tenido posibilidad de rotar. Algunos han jugado demasiado seguido y eso nos afecta.

Por eso siempre pongo en alto el gran esfuerzo que hacen, exagerado, para poder ser competitivos. Mis felicitaciones para los jugadores.

Profundidad de la planilla

No hemos tenido fortuna con las lesiones. No son de carga, son de acciones de partido, y hemos tenido siete jugadores fuera. Es complicado porque la planilla disminuye demasiado y uno quiere seguir siendo competitivo.

Este es nuestro sexto partido en 19 días, sin recambio. Valoro mucho el esfuerzo de los jugadores por mantenerse competitivos, incluso peleando en los primeros lugares del campeonato.

Exigencia de dos torneos

Con el plantel completo habíamos sido competitivos en los dos torneos. Jugábamos cada tres días y lo hacíamos bien, sin excusas. Pero las bajas han sido muy importantes y eso disminuye las posibilidades de competir al máximo”.

Aspecto mental

No lo veo como un tema mental, sino de desgaste físico. Eso repercute en el funcionamiento y la intensidad. El grupo está fuerte mentalmente, la unión es buena. Hoy jugamos casi 20 minutos con diez hombres y luchamos hasta el final.

Lo que nos ha afectado es no tener recambio y frescura para enfrentar cada partido con la misma intensidad.

﻿Presión en la tabla ﻿

Seguimos siendo competitivos y peleando arriba. La clave está en el trabajo diario, el descanso, la alimentación y enfrentar cada partido de la mejor manera.

No creo que el equipo esté pasivo. Todos trabajan para el grupo, defendemos y atacamos en conjunto. Siempre puede haber ajustes, pero también debemos resaltar lo que hacemos bien. Hemos sido competitivos y equilibrados, sin altibajos marcados. Eso es muy importante para nosotros.