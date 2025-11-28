Carevic pide seriedad total ante Alajuelense pese a la clasificación a semifinales

El técnico del Cartaginés, Andrés Carevic, pidió máxima seriedad a su plantel de cara al duelo de este domingo ante Alajuelense, pese a que ambos equipos ya están clasificados a las semifinales del Torneo de Apertura.

El entrenador aseguró que el objetivo brumoso es mantenerse en los primeros puestos y cerrar la fase regular con la mejor posición posible.

Carevic explicó en conferencia de prensa que, aunque la clasificación está asegurada, el equipo tiene por delante dos compromisos determinantes.

“Nos quedan dos partidos importantes. El más importante es el domingo. Queremos seguir subiendo en la tabla y debemos jugar con toda la seriedad”, afirmó. Además, destacó el nivel del rival: “La Liga tiene un gran plantel, va de líder y pelea la final de Concacaf. Seguramente será un partido complicado e intenso”.

El entrenador añadió que el parón reciente le permitió al club trabajar aspectos tácticos y corregir detalles. “Nos sirvió para ajustar lo que hacemos bien y lo que podemos mejorar. Estas semanas estuvieron enfocadas en preparar el partido, que es lo más importante”, señaló.

Sobre las posibles variantes, Carevic aseguró que la seriedad del compromiso no cambiará aunque se realicen ajustes en la formación. “Siempre vamos a buscar lo mejor para el equipo. Independientemente de quién juegue, la intención es ganar. Luego valoraremos temas como las amarillas o el ritmo de juego, pero siempre pondremos lo mejor disponible”, expresó.

El técnico reiteró la intención de mantener un equilibrio competitivo, tanto de local como de visita. Recordó, por ejemplo, la victoria en Pérez Zeledón como un reflejo de ese trabajo. “Queremos ser un equipo fuerte en casa, pero también equilibrado afuera. Lo hemos plasmado bien en el torneo y en Concacaf”, añadió.





Carevic valoró que ese balance ha sido clave para cumplir metas importantes, como la clasificación a la próxima Concachampions y el boleto anticipado a semifinales. Para él, sostener esa línea será esencial en el cierre del certamen.

El Cartaginés afrontará el duelo ante Alajuelense con la meta clara de competir al máximo y medir fuerzas ante uno de los rivales más sólidos del campeonato.



