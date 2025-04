Carevic lo tiene claro: "Saprissa siempre es Saprissa"

El técnico de Cartaginés, Andrés Carevic, analizó el juego de este sábado a las 8 p. m. ante Saprissa en La Cueva.

Carevic atendió a los distintos medios de comunicación para brindar sus impresiones de este crucial encuentro.



—¿Cómo analiza el partido ante Saprissa?

Se juegan cosas importantes en el cierre de torneo, sabíamos que a medida que se va cerrando el torneo iba a ser más difícil, esperamos un partido sumamente difícil contra Saprissa en su casa. Pudimos trabajar en toda la semana y trataremos de hacer nuestro juego y estrategia para tratar de sacar los puntos importantes en el cierre de torneo.



—¿Qué opina de Paulo Wanchope como técnico?

Tiene un buen recorrido como jugador y entrenador, cada técnico llega a una institución nueva y valorando la característica de sus jugadores se va a adecuar, él va a preparar una estrategia para ganar y nosotros también.

—¿Qué valoración hace del cierre de campeonato?

Sabemos que es un partido sumamente importante, pero aún quedan tres jornadas por delante, todo puede pasar. El cierre de torneo siempre es complicado para todos.

—¿Lo consideran como tres finales?

Nos tenemos que enfocar en el partido siguiente que es Saprissa, no lo que sigue. Me enfoco en el juego ante Saprissa que es en su casa.

—¿Cómo trabaja la parte anímica, este juego ante Saprissa es como una final?

Nosotros, como equipo venimos de menos a más, es un partido importante para nosotros. No me fijo en estadísticas, no me fijo en lo que ha pasado anteriormente, no estoy valorando ni sabía cuándo se ganó o no.

—¿Su equipo se ha caracterizado por ir al ataque, cuál será su propuesta?

Nosotros tenemos una idea y una esencia clara de proponer en los partidos. El equipo está preparado y es proponer el juego y como lo hablé anteriormente, No tenemos por qué jugar de una manera de local y otra de visitante.

—¿Nota al Saprissa distinto al equipo que se le ganó en la primera vuelta?

Saprissa siempre es Saprissa jugando de local y de visitante, es un grande, tiene grandes jugadores, al final de cuentas es Saprissa. Va a ser un partido sumamente complicado y sacamos el resultado y allá va a ser lo mismo.