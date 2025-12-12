Carevic: "Lo positivo es estar a un gol, iremos al Saprissa a proponer"

El entrenador del Cartaginés, Andrés Carevic, analizó la derrota 1-2 ante Saprissa, en la ida de las semifinales.



Estas fueron las declaraciones más destacadas de Carevic:



Análisis: Creo que arrancamos bien el partido, fue un lapso muy corto que en estas instancias no se pueden cometer errores que van a marcar diferencia ante un equipo de jerarquía. Literalmente, en estas instancia no se puede permitir eso, un equipo de jerarquía termina ganando el partido. Lo positivo es estar a un gol, iremos al Saprissa a proponer.

Juego en La Cueva: Ir a jugar con confianza como lo hemos hecho otras veces, el club ahí ha tenido un buen funcionamiento. Tenemos una esencia de proponer. Será un juego súper difícil porque ahí se hacen fuertes. Hay todo por ganar y nada que perder.

Cristopher Núñez: Buscamos la vuelta para encontrar espacios, por eso mi comunicación. Yo hice ese llamado, trabajamos la táctica fija y realmente no se hizo lo que se trabajó. Mi molestia con ellos es que no puede ser que se trabajó un montón de tiempo y no se llevaron a cabo. Una de las cosas que más me molestó hoy fue la táctica fija, lo habíamos trabajado un montón.

Duelos ante Saprissa en semifinales: Está muy claro, son instancias decisivas donde no se pueden cometer errores fundamentales, Saprissa es un equipo de jerarquía que no te perdona. No hay que darle chance a Saprissa porque tiene jerarquía. Había que ser contundentes, tuvimos más acciones, pero no fuimos contundentes. Ahí está la diferencia, en cuatro minutos nos hicieron dos goles y se llevaron el partido.

Lo que viene: Hay que visualizar lo que pasó, sacar conclusiones, estamos a un gol de la serie y tenemos confianza para igualar y dar vuelta al a serie.