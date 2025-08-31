Carevic: "La molestia es que como grupo queríamos ganar"

El técnico de Cartaginés, Andrés Carevic, analizó el 0-0 en el Fello Meza.

Estas fueron las declaraciones de Carevic:

Análisis partido: El tema está en que no tuvimos un buen funcionamiento de juego, este es el noveno partido que jugamos en este mes. Siempre es un clima difícil y pesado. Vamos a buscar lo positivo, rescatamos un punto. La molestia es que como grupo queríamos ganar.



Balance positivo: Es un análisis muy positivo porque el equipo está viniendo de menos a más, no hay que poner excusas, pero jugamos muchos partidos en pocos días, tenemos lesiones inesperados y eso evita la rotación.



Estructura defensiva: Siempre se busca un equilibrio, poder mantener el cero y ganar bien los partidos. Siempre el equipo de atrás hacia adelante. Vamos por buen camino.



Johan Venegas: Hay tres en esa posición, siempre buscamos alternativas. A veces hay un desgaste importante y valoramos sobre qué era lo mejor. Son tomas de decisiones.



Qué faltó: Faltó control en tomar buenas decisiones a la hora de jugar. Tuvimos poco control de juego, es debido al desgaste.



Lesión Douglas López: Es importante lo de Douglas a los 10 minutos porque nos da mucho juego. No están Bernard y Núñez, le tocó a Montero, no es su posición, pero hizo un desgaste.

