Carevic: “Es valioso haber sumado”

Andrés Carevic atendió a la prensa tras el empate entre Cartaginés y Puntarenas. Estos fueron los principales temas tratados.

Comentario sobre arbitraje y estado del campo

No, no hablo nunca del tema arbitral.

El campo de juego estaba difícil para jugar, ya que es para los dos equipos. El estado del campo complicó tratar de proponer y jugar. El equipo se abocó a lo que tenía que abocarse; cuando no se puede jugar en una cancha difícil, tratamos de correr, hacer el esfuerzo y pelear todas las pelotas, que es lo que hicimos durante todo el partido.

Reconocimiento al esfuerzo del equipo

Hay que rescatar y felicitar a los jugadores. Hicieron un esfuerzo muy grande. Siempre es difícil jugar en la cancha de Puntarenas, así que sumar un punto, aunque queríamos los tres, es importante. El partido fue muy competitivo y es valioso haber sumado.

Torneo y preparación para Motagua

Hemos tenido un torneo bastante complicado por muchas situaciones, sobre todo por las lesiones que hemos tenido. Lo importante es que, de a poco, estamos recuperando jugadores. Barahona sigue jugando, soportando una molestia en la rodilla, y agradezco su esfuerzo.

El equipo sigue adelante con la actitud mostrada hoy: entregándose, corriendo y haciendo un esfuerzo impresionante en cada pelota. Es la esencia que debemos recuperar. Es una lástima por el estado de la cancha, que impidió un mejor fútbol, pero son circunstancias que se presentan y deben resolverse adentro del campo.

Respecto a Motagua, el objetivo es entrar a la Concacaf Champions, así que ya estamos enfocados en el partido del martes.

Últimos minutos y control del partido

En los últimos minutos, después de que Cartaginés anotara, Puntarenas se fue encima. Respecto al penal, faltó un poco de concentración hasta el último momento.

Estábamos bien controlando el partido. Excepto por la acción de Rentería, que pasó al lado del palo, no tuvimos mayores complicaciones. Kevin Briceño no tuvo intervenciones difíciles; el equipo estaba controlando el juego.

La lástima es esa última acción que permitió a Puntarenas empatar, pero después estábamos defendiendo y controlando bien el partido.